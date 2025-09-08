7月26日から9月7日まで行われた札幌開催（1、2回）で18勝を挙げた横山武史（26）が2年ぶり4回目の開催リーディングジョッキーに輝いた。函館（17勝）に続く戴冠となり、2年ぶり4回目の北海道開催リーディングも手中に収め「大きなケガもなかったですし、無事に良い夏を終えられたかなと思います。また、秋競馬も引き続き気を引き締めて、普段から支えてくださっている馬と関係者に良い結果で返せるように頑張っていきたいと思