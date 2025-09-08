９人組女性アイドルグループ「高嶺のなでしこ」が７日、グループ史上最大規模のワンマンライブを千葉・幕張メッセ幕張イベントホールで開催した。制服姿で自転車に乗って登場し、キャプテンの籾山ひめり（２１）が「この瞬間を宝物にしようねー！」と呼びかけて全２２曲を熱演。アンコールでは新衣装で最新曲「花は誓いを忘れない」を初披露し、「３年間がぎゅっと詰まった」（籾山）という１ｓｔアルバム「見上げるたびに、