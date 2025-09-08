中山6R・新馬戦（ダート1800メートル）は、5番人気ヴァレンティーニ（牝＝新開、父ナダル）が直線で最内から差し切った。手綱を取った岩田康は「おっとりしていて、まだ子供っぽい。ゲートも遅いが、道中はしっかり反応してくれた」と回顧。新開師は「稽古で動いていたので、いいレースになると思っていた。このぐらいの距離が良さそう」と語っていた。