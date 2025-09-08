アイドルグループ・乃木坂４６が７日、東京・明治神宮野球場で「真夏の全国ツアー２０２５」の最終公演を開催した。今回は同会場での第１０回公演となり、４日間で１２０曲以上を披露して計１５万２０００人を動員。“全員がヒロイン”をテーマに７都市１６公演を完走し、ツアー総動員数は２６万人を記録するなど、改めてグループの勢いを示した。ド派手な、打ち上げ花火とともに、恒例のツアーを締めくくった。賀喜遥香（２４