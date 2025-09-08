◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日３―６巨人（７日・バンテリンドーム）この日の一戦こそ勝利を収めたが、今季１２６試合目でリーグ優勝の可能性が消滅した。阿部監督にとっても就任１年目からのリーグ連覇とはならず。阪神とは大きくゲーム差を広げられ、直接対決も７勝１７敗。「（阪神は）とにかく投打のバランスが素晴らしい。クリーンアップ３人もそうですし、レギュラーが固定されているのが一番の強みかなと思います。投手は