◆米大リーグオリオールズ―ドジャース（７日、米メリーランド州ボルティモア＝オリオールパーク）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が７日（日本時間８日）、敵地・オリオールズ戦に「１番・ＤＨ」で先発出場。２点リードで迎えた９回無死一塁の第５打席は右腕ガルシアから四球でチャンスを演出した。２打席連発の後は３打席連続で歩かされ、ここまで全５打席出塁となっている。続く２番ベッツに左翼フェンス直撃の適時打が飛