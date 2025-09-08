友人2人とランチをしていたすみれ。突然、友人の1人から謝罪を受けます。今まで旅行で運転を任せきりだったこと、お礼も言わずにいたことを詫びられ、今後はガソリン代を払うと。驚くすみれに、友人は自分の過ちに気づいたきっかけを話してくれます。過去にママリで取り上げた漫画の中から、特に反響の大きかった作品をダイジェストでご紹介します。常識や思いやり、価値観や人付き合いについて考えさせられる人間まおさんによる『