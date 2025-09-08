「阪神２−０広島」（７日、甲子園球場）選手会長として野手会の開催に一役買い、全身全霊の守備でもチームを支えた。先頭に立って、２年ぶりの優勝。そんな阪神・中野拓夢内野手（２９）を一番近くでサポートしてくれたのが愛妻だった。「食事のバランスを考えてくれている。それが１年間、体調を崩すことなく戦えている要因かな」。小さな体で、ここまで全試合出場。一人の力だけでは、決してできなかった。ナイターゲーム