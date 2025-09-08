【競走除外】▽10R…ルーフ（馬場入場後に左前肢ハ行を発症）【過怠金】▽9R…丸田1万円（後検量の注意義務を怠る）▽12R…北村友1万円（直線外斜行）【戒告】▽2R…戸崎（3角内斜行）▽9R…岩田康（3角手前内斜行）