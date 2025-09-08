「国際親善試合、日本代表０−０メキシコ代表」（６日、オークランド）日本代表はメキシコ代表と０−０で引き分けた。世界ランキング１７位の日本は同１３位の格上を相手に、前線からの寄せが効果的で押し込む時間帯は長かったものの、無得点に終わった。対戦成績は日本の通算１勝１分け４敗。９日（日本時間１０日）にオハイオ州コロンバスで、世界ランク１５位の地元米国と顔を合わせる。これまでの積み上げは世界にも通用