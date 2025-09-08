2025年シーズンのルーキー６選手をスイングタイプ別に分け、２号連続で解説。 今月は男子顔負けの「タメて飛ばす」タイプの３選手をピックアップ！ 激タメからリリースされる高圧スイング 神ワザポイント この2コマを見ると、体の大部分は静かに動いているのに対して腕のアクションがとても大きい。体の運動量を抑えることによって、腕やクラブに大きなエネルギーを伝えている。 アドレ