「フィギュアスケート・木下グループ杯」（７日、関空アイスアリーナ）各種目のフリーが行われ、ペアはＳＰ首位の三浦璃来（２３）、木原龍一（３３）組＝木下グループ＝が１４３・００点をマークし、合計２２２・９４点で優勝した。ＳＰ３位の長岡柚奈、森口澄士組（木下アカデミー）が１２６・５０点、合計１９２・７７点で３位。男子はＳＰ２位の友野一希（２７）＝第一住建グループ＝が合計２３６・７８点で２位となった。