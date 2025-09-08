「バレーボール女子・世界選手権・３位決定戦、日本２−３ブラジル」（７日、バンコク）日本は３位決定戦でブラジルに２−３で惜敗して２０１０年以来、１５年ぶりのメダル獲得は逃した。最初の２セットを失い、第３セットは２５−１９で奪い、第４セットも佐藤淑乃（２３）＝ＮＥＣ川崎＝らの活躍で２９−２７と連取。最終第５セットはジュースにもつれる激しい戦いの末、マッチポイントを握りながらも１６−１８で落とした。