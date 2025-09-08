「阪神２−０広島」（７日、甲子園球場）歓喜の輪へと入る前、阪神・才木は広島ベンチに帽子を取って頭を下げた。優勝決定日に石原へ頭部死球を与え、危険球退場。「何もなく喜ぶことはできないし、違うと思うんで」。謝意を込めた一礼に、石原も手を上げて応えてくれた。「ちょっと気持ちは楽になりました」四回まで３安打無失点と好投する中、五回無死で直球が抜けた。石原は試合出場を続けたが、才木の登板はここまで。