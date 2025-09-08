¡Öºå¿À£²¡Ý£°¹­Åç¡×¡Ê£·Æü¡¢¹Ã»Ò±àµå¾ì¡Ë£²Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥ê¡¼¥°À©ÇÆ¤ò·è¤á¤¿Æ£Àîºå¿À¤Ç¡¢ÀèÈ¯¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤Î£²ËÜÃì¤È¤·¤Æ¥Á¡¼¥à¤ò»Ù¤¨¤¿¡¢ºÍÌÚ¹À¿ÍÅê¼ê¡Ê£²£¶¡Ë¤ÈÂ¼¾åðó¼ùÅê¼ê¡Ê£²£·¡Ë¤¬¡¢Í¥¾¡µ­Ç°¤È¤·¤ÆÆÃÊÌÂÐÃÌ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£Á°È¾Àï¤Ç¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¥«¡¼¥ÉÆ¬¤òÇ¤¤µ¤ì¡¢Âç¼ÖÎØ¤Î³èÌö¤ò¸«¤»¤¿Æ±¶¿Æ±µéÀ¸¥³¥ó¥Ó¤¬¸ß¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ê¹ç¤Ã¤¿¡£¡þ¡þ¡Ý¤ª¸ß¤¤¤ÎÀ®ÀÓ¤ò¸«¤Æ¡£ºÍÌÚ¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤Ç¤¹¡×Â¼¾å¡Ö¤¤¤¤À®ÀÓ¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×