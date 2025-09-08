「オリックス３−２日本ハム」（７日、京セラドーム大阪）今季初登板初先発のオリックス・山下が復帰早々、圧巻の“奪三振ショー”を披露。強力日本ハム打線に５回９１球を投げて３安打１１奪三振、２失点…と即白星とはいかなかったが、チームの３連勝に貢献して怪物の片りんは見せつけた。「久しぶりで多少力んでいる部分もあったが、途中で修正できた。満足はしてないけど、次につながる投球はできたかなと思う」。この日