「関西学生野球、近大１０−０京大」（７日、わかさスタジアム京都）２回戦３試合が行われ、近大が京大を１０−０で下して勝ち点を獲得した。今秋ドラフト候補の野間翔一觔外野手（４年・大阪桐蔭）が３安打１打点２盗塁で打線をけん引。立命大は関大を８−２、同大は関学大を７−２で下してともに勝ち点を手にした。夢のプロ入りをつかむべく、野間はダイヤモンドを駆け回った。いとも簡単に快音を重ね、５０メートル