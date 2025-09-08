「イースタン、ヤクルト４−１ロッテ」（７日、戸田球場）新加入したヤクルト・青柳が、イースタン・ロッテ戦（戸田）で先発し５回を１安打４奪三振無失点に抑えた。移籍後５度の２軍での実戦登板で初めて失点を許さなかった。立ち上がりから上々で直球にキレがあり変化球もさえ、安定感があった。ＮＰＢ通算６１勝の元虎のエースが１３日・ＤｅＮＡ戦（神宮）以降に移籍後、１軍初登板初先発する可能性が出てきた。