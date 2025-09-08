「ＤｅＮＡ３−２ヤクルト」（７日、横浜スタジアム）勝ち星こそつかなかったが、ＤｅＮＡ・藤浪の力投が光った。６回２／３を４安打２失点、３四球。相手は右打者６人が名を連ねる打線だったが、そんなことは些細な問題だと言わんばかりの投球だった。打者の左右に関係なく、ストライクゾーンに投げ込むことだけを考えアウトを重ねた。「ゾーンでどんどん勝負していけば、そう簡単に打たれない」。七回、２死二塁から中村に