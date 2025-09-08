「中日３−６巨人」（７日、バンテリンドーム）巨人は救援右腕の力投が２週間に及ぶ長期遠征を締めくくる勝利を呼び込んだ。前夜の逆転勝利の流れを受け、中盤の五回に３点を勝ち越し。直後に訪れた最大の危機を救ったは、２番手・船迫だ。３点リードの五回。先発・横川が無死満塁から押し出し四球を与え、２点差に迫られて降板。なお無死満塁で場内が逆転を願う中日ファンの大歓声に包まれる中、船迫がマウンドに上がった。