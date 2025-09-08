「Ｕ１８Ｗ杯・１次リーグ、キューバ０−３日本」（７日、沖縄セルラースタジアム那覇）１次リーグＡ組では、連覇を狙う日本がキューバを下し開幕３連勝とした。下重賢慎（健大高崎）、西村一毅（京都国際）、奥村頼人（横浜）の左腕３投手が継投し、今大会初の完封勝利。打線は三回に相手失策と奥村凌大内野手（横浜）の適時打で２点を先制。完封リレーをリードした横山悠捕手（山梨学院）が五回に追加点を奪う左前適時打を放