飲食店を手がける新潟県長岡市の松葉館が新潟地裁長岡支部より破産手続きの開始決定を受けたことが分かった。 民間の信用調査会社・帝国データバンク長岡支店などによると、1967年7月に設立された松葉館は、「洋食・割烹松葉館」として長年親しまれてきた老舗で、肉や野菜を継ぎ足し、スパイシーでコクのあるデミグラスソースをベースに作るタンシチューが名物料理として知られていたほか、海老