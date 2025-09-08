「女子ゴルフ・ゴルフ５レディース・最終日」（７日、ゴルフ５Ｃオークビレッヂ＝パー７２）台風の影響で３６ホールに短縮され、２日間大会となった中、首位タイから出たルーキーの荒木優奈（２０）＝Ｓｋｙ＝が５バーディー、１ボギーの６８をマークし、通算１２アンダーでツアー初優勝を果たした。１打差の２位は柏原明日架（富士通）で、さらに１打差の３位は永井花奈だった。１打リードで迎えた１８番、上から１・５メー