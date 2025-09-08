9月6日から新潟県を訪問中の天皇皇后両陛下の長女・愛子さまは7日、防災に関する大会に出席されました。8日は中越地震の被災地・長岡市山古志地区などを訪問される予定です。 ■盛んにメモをとられる様子も 7日午前、愛子さまは新潟市内の会場に到着し、出迎えた主催者に「よろしくお願いします」などと挨拶されました。防災推進国民大会「ぼうさいこくたい」は、災害による経験や知恵を共有し若い世代に伝えていくため毎年開