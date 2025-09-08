プロ野球・阪神が２年ぶりのセ・リーグ優勝を果たしました。藤川球児監督は就任１年目での頂点となりました。デイリースポーツでは阪神の優勝を記念して、虎党芸能人による祝福企画「バンザイ！芸能界虎党歓喜の輪」を掲載します。第１回は俳優・渡辺謙（６５）が登場。「まさに死角なき優勝だった」と戦いぶりを称賛しました。◇◇芸能界きっての熱烈な虎党として知られる渡辺は、猛虎の２年ぶりの歓喜に酔いしれた