◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日３―６巨人（７日・バンテリンドーム）岡本の後の打者は適任者がなかなかいなかったけど、今は「５番・岸田」がはまっている。２人は今年２９歳の同学年で高校日本代表でクリーンアップを組んでいた。心のつながりもあって、岸田は岡本が打てなかった時にカバーできる喜びを持ってやっているように見える。技術的にはやはり広角に打てることが強みだ。１打席目、センターから右方向に狙い打ったか