¡Öºå¿À£²¡Ý£°¹­Åç¡×¡Ê£·Æü¡¢¹Ã»Ò±àµå¾ì¡Ë¶ÛµÞ»öÂÖ¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿·ÑÅê¥ê¥ì¡¼¤ò´°Éõ¤ÇÄù¤á¤¯¤¯¤ê¡¢£²£³Ç¯¤ËÂ³¤¤¤ÆÆ¹¾å¤²Åê¼ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ºå¿À¡¦´äºê¤¬Æ£Àî´ÆÆÄ¤Î¸½Ìò»þÂå¤ÎÅÐ¾ì¶Ê¡¢£Ì£É£Î£Ä£Â£Å£Ò£Ç¡Ö£å£ö£å£ò£ù£ì£é£ô£ô£ì£å£ô£è£é£î£ç£å£ö£å£ò£ù£ð£ò£å£ã£é£ï£õ£ó£ô£è£é£î£ç¡×¤ËÇØÃæ¤ò²¡¤µ¤ì¡¢¶å²ó¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ø¡£»°¼ÔËÞÂà¤Ç´¿´î¤Î½Ö´Ö¤ò·Þ¤¨¡¢ºäËÜ¤ÈËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß¤ÇÊúÍÊ¤ò¸ò¤ï¤·¤¿¡£¡Ö¤â¤¦ºÇ¹â¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¤¿¤á¤Ë£±Ç¯´Ö¤ä¤Ã¤Æ