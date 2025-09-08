◇セ・リーグ広島0―2阪神（2025年9月7日甲子園）広島は今季20度目の零敗で4連敗を喫し、借金は今季ワーストの12まで膨らんだ。羽月をプロ初の3番に入れ、小園を7月15日DeNA戦以来の4番起用とテコ入れした打線も機能せず。昨年は本拠地で巨人にリーグ優勝を決められ、今年は甲子園で目前胴上げを許して、2年連続の屈辱を味わった。新井監督は「どうやったらつながるのかなと思い（羽月を）3番目に入れた。力負けした」と