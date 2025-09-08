◇パ・リーグオリックス3-2日本ハム（2025年9月7日京セラD）【記者フリートーク】福岡県出身の山下にとって、日本ハム・新庄監督は同郷の大先輩にあたる存在だ。「実家が近いんです。区まで一緒なんですよ」。昨季は敵地エスコンフィールドで、試合前練習中に直接グラウンドで激励されたことも。初回先頭から20球連続で誰もバットを振らない待球作戦を仕掛けられたこともあり、「普通に投げていて嫌です。何かしてくる