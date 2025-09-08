「阪神２−０広島」（７日、甲子園球場）阪神・佐藤輝は歓喜の輪の中で笑っていた。虎の４番として、中心選手としての優勝。「もう、最高です。このためにやっているようなもんなんで、今日は最高です」。豪快な一発こそなかったが、五回１死では２番手のハーンから右中間へ二塁打。得点にこそつながらなかったが、優勝決定日にもバットで輝く。藤川監督が５度宙に舞う中、両手を上げて喜びを爆発させた。昨年９月、野球へと