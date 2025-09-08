◇パ・リーグオリックス3-2日本ハム（2025年9月7日京セラD）オリックス野手最年長の35歳・西野真弘が、指揮官の采配に応える決勝打だ。同点の7回1死一、三塁、試合前の時点で打率リーグ2位の太田の代打として打席へ。斎藤の2球目直球を捉え、決勝の右前適時打とした。「（太田）椋の代打だったので、本当に打たなかったらヤバいな…と。どんな形でもいいと思いながら打席に入った」。岸田監督も「太田もちょっと疲れが見