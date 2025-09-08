◇セ・リーグ中日3-6巨人（2025年9月7日バンテリンD）中日の松葉貴大投手が5回9安打4失点でチームワーストの10敗目。逆転CS進出へ負けられない一戦で「大事な時期にチームに申し訳ない」と肩を落とした。登板6試合連続で初回に失点する背信投球で、6月22日の日本ハム戦で挙げた7勝目を最後に9戦未勝利で6連敗。チームも2連敗で借金11に後退した。井上監督は「松葉が先頭を抑えたのは3イニング目だけ。ベンチも守っている