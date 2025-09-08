©ABCテレビ 9月8日（月）放送の『過ぎるTV』は、スペシャルゲストの本田響矢、さらにレゲエシンガー・７７５とミルクボーイ・内海という異色の組み合わせでおくる。その企画は、「熱狂シティ頂上決戦熱くなり過ぎる街バトル岸和田市ＶＳ姫路市」！ ９月に「岸和田だんじり祭」が行われる大阪・岸和田と、１０月になると播州地域各地で秋祭りが開催される兵庫・姫路。どちらも熱狂的な盛り上がりで知られる