中日の岡田俊哉投手（33）が7日、名古屋市内で記者会見し、今季限りでの現役引退を表明した。「妻は泣いていました。僕と同じように苦しんだと思う。現役にこだわりたかったが、勝負の世界なので」。智弁和歌山から09年ドラフト1位で入団し、通算353試合に登板。17年WBCの日本代表に選ばれるなど救援で活躍した。23年に右大腿骨を骨折し、同年オフに育成契約となったが、今年4月に支配下復帰。大ケガを乗り越え「支えてくれた