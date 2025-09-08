「阪神２−０広島」（７日、甲子園球場）阪神・石井は満面の笑みで仲間と歓喜の輪へ加わった。「２年前とは違うんですけど、達成感もある。去年優勝を逃した時から、そこ（優勝）だけ見てやってきたので、素直に喜びたい」と表情を緩めた。この日は２点リードの八回に登板。先頭を出すも、中村奨を１球で併殺打に仕留めるなど無失点。これでＮＰＢ記録をさらに更新する４８試合連続無失点。４７イニング連続無失点となり、小