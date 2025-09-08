気象台は、午前5時2分に、洪水警報を松江市に発表しました。【警報エリアを確認】【洪水警報】島根県・松江市に発表 8日05:02時点東部、西部では、8日朝まで土砂災害や低い土地の浸水に警戒してください。東部では、8日朝まで河川の増水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■松江市□大雨警報・土砂災害8日朝にかけて警戒・浸水8日朝にかけて警戒3時間最大雨量70mm□洪水警報【発表】8日朝にかけて警戒■出