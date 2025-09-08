気象台は、午前4時59分に、洪水警報を宝達志水町、能登町に発表しました。【警報エリアを確認】【洪水警報】石川県・宝達志水町、能登町に発表 8日04:59時点石川県では、8日夕方まで土砂災害に警戒してください。能登では、8日昼前まで河川の増水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■七尾市□大雨警報・土砂災害8日夕方にかけて警戒・浸水1時間最大雨量50mmピーク時間8日朝□洪水警報8日昼前にかけて