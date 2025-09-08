À±Ìî¸»¤¬½ñ¤­²¼¤í¤·¤¿¿·¶Ê¡Ö¤¤¤­¤É¤Þ¤ê¡×¤¬¡¢11·î14Æü¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤ë±Ç²è¡ØÊ¿¾ì¤Î·î¡Ù¤Î¼çÂê²Î¤Ë·èÄê¤·¤¿¡£ ¡Ê´ØÏ¢¡§À±Ìî¸»¡Ö¿Í¤Ï¤¤¤Ä¤«»à¤Ì¡£¤À¤«¤éº£¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ç°ì½ï¤Ë²Î¤ª¤¦¡ª¡×ーー¡ØMAD HOPE¡Ù¤ÇÂÎ¸½¤·¤¿¡Èº£¡É¤ò³Ú¤·¤àÍýÍ³¡Ë ËÜ±Ç²è¤Ï¡¢Ä«ÁÒ¤«¤¹¤ß¤Ë¤è¤ëÆ±Ì¾¾®Àâ¤¬±Ç²è²½¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¡£Ãæ³Ø»þÂå¤ÎÆ±µéÀ¸¤¬»þ¤ò·Ð¤ÆºÆ²ñ¤·¡¢¤ª¸ß¤¤ÆÈ¤ê¿È¤È¤Ê¤êÍÍ¡¹¤Ê¿ÍÀ¸·Ð¸³¤òÀÑ¤ó¤À2¿Í¤¬Î¥¤ì¤Æ¤¤¤¿ºÐ·î¤òËä¤á¡¢¿´¤òÄÌ¤ï¤»¤Æ¤¤