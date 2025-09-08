現地時間９月６日にアメリカのオークランド・スタジアムで開催されたメキシコと日本の親善試合はスコアレスドローに終わった。メキシコが無失点で凌げた最大の立役者はCBのセザール・モンテスだろう。迎えた90分、このDFは明らかに抜け出したFWの上田綺世を追いかけ、距離を詰めると意図的に足を引っ掛けて止めた。ファウルしなければ独走を許し、失点していた恐れがある。 おそらくセザール・モンテスは終了間際という時