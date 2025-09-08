◇セ・リーグ阪神2―0広島（2025年9月7日甲子園）阪神・森下は打球を捕球した近本、左翼・熊谷と中堅付近でハイタッチを交わした後、少し遅れて歓喜の輪に加わった。チームの浮き沈みに関わる中軸に座り、リーグVをバットでけん引した3年目のシーズン。「うれしいです。ほっとしています。この瞬間のために頑張ってきたので、まずチームが目標とするリーグ優勝ができた。（前回の優勝は）1年目でがむしゃらにやっていたの