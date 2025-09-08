◇セ・リーグ阪神2―0広島（2025年9月7日甲子園）阪神・石井が異次元の数字で優勝に貢献した。5番手として8回から登板。2安打を許すも無失点の粘投で自身が保持する日本記録の連続試合無失点を48試合に伸ばした。連続イニング無失点は今年4月18日に90歳で天国に旅だった小山正明さんの47回に肩を並べ、藤川球児が06年に記録した球団記録の47回2/3にも、あと2/3回に迫った。「（56試合登板の昨季は）内容が悪いと落ち込ん