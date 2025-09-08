新潟地方気象台は、８日（月）午前４時４０分、大雨と雷及び突風に関する北陸地方気象情報を発表しました。 新潟県では８日（月）明け方は、線状降水帯が発生して、大雨災害が発生する危険度が急激に高まる可能性があります。 新潟県内では、７日（日）午後から降り始めた雨によって、下越と佐渡を中心にすでに大雨となっている所があります。 ８日（月）午前４時５０分現在、村上市に土砂災害警戒情報が発表されているほか、