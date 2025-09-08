◇セ・リーグ阪神2―0広島（2025年9月7日甲子園）チームを下支えしてきた職人の阪神・熊谷が、大一番でも勝利を引き寄せる好守を見せた。5回に代打として途中出場。左翼手として、7回1死では正面の飛球に頭から飛び込み好捕する美技を披露した。「（打球が）詰まった感じが分からなかった。必死でした」。大卒8年目の今季はここまで自己最多にあと1に迫る72試合に出場。代走や守備固めにとどまらず、プロ初本塁打を放つ