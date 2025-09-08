◇セ・リーグ阪神2―0広島（2025年9月7日甲子園）阪神・大山は自分のためだけに戦った1年ではなかった。FA宣言をして5年総額17億円（推定）の契約で残留した。なぜ残ったのか。改めて思いを口にした。「残留の理由としてもう一回、監督、コーチ、裏方さん、チームメートと優勝したい気持ちが強かった。いろんな決断をしての1年目。そういう意味ではすごく良かった」この日は2回に二塁打。高寺の犠飛で先制のホームを踏