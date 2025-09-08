中国メディアの環球時報は3日、「国産ロボットが中国の輸出急増をけん引」とする英フィナンシャル・タイムズの記事を紹介した。記事はまず、「経済学者によると、低コストの自動化が、賃金が上昇する中でも低級製造業を維持する理由を説明できる」とし、「中国国産ロボットメーカーは低コストの自動化の波をけん引している。国内工場はより多くの製品をより低価格で生産できるようになり、労働集約型製品においても輸出シェアの拡