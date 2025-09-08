◇セ・リーグ阪神2―0広島（2025年9月7日甲子園）7回に登板し3者凡退に抑えて40ホールドに到達した。「めちゃくちゃ緊張した。こういう試合で投げたかった」。前回優勝した23年は1軍に同行しながらベンチに入れない日々が続いた。「優勝メンバーにいたけど一員になれていないみたいな。ちょっと寂しかった」という失意を無駄にはしなかった。今季はリーグ最多の60試合登板で必勝継投を支え、46ホールドポイント（HP）で4