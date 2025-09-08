◇セ・リーグ阪神2―0広島（2025年9月7日甲子園）阪神が2年ぶりにリーグ優勝した。関係者の喜びの声を届ける。▼阪神・掛布雅之OB会長藤川監督は投手出身だけあって、ブルペン運用をはじめ、守り勝つ野球がしっかりしていた。チーム失策数が減り、投手だけではなく、攻撃面にもいい影響を及ぼした。主力の長期離脱を出さなかったコンディション管理も素晴らしかった。▼阪神・秦雅夫オーナーこの優勝は、球団創設