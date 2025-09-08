◇セ・リーグ阪神2―0広島（2025年9月7日甲子園）緊急登板でチームを救った。阪神・先発の才木が5回先頭の石原に頭部死球で危険球退場した後にマウンドへ。代打・矢野に犠打を決められて1死二塁とされたものの、中村奨を一邪飛、ファビアンを捕邪飛に打ち取って切り抜けた。自身に白星もつき、「ゼロに抑えられてよかった。準備はしていなかったのですが、ベストを尽くしました」と安ど。6月6日のオリックス戦で石井が頭