◇セ・リーグ阪神2―0広島（2025年9月7日甲子園）“不死鳥”阪神の高橋は進化を遂げて、再びマウンドに帰ってきた。昨年11月に左手首のプレートを除去。従来より動きが制限されなくなったことで、投げやすさは増し「プレートがないからもっと良くなるんじゃないか…凄い気持ち的にも前を向けた」とうなずいた。7月から先発ローテーションに復帰し、ここまで3勝をマーク。歓喜の輪に飛び込み、満面に笑みを浮かべた。