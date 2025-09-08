「ROOKIES」「ろくでなしBLUES」などの代表作で知られ、熱狂的な阪神ファンでもある漫画家の森田まさのり氏（58）が2年ぶりのリーグ優勝に際し、スポニチ本紙に特別イラスト＆お祝いコメントを寄せた。「強い！強すぎる！90年代の暗黒時代を知っている身からしたら、こんなに強くていいのかと思ってしまう。なんかもうほんとありがとうございます！誰にかわかりませんけど、申し訳ない！ありがとうございます！」佐藤輝、森